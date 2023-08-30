Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Мэр Москвы проверил, как ведётся строительство съёмочных павильонов

В столице создается кинокластер мирового уровня. Одну из крупных площадок в Красной Пахре сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь есть все условия для съемок фильмов и сериалов, например, можно воссоздать Москву разных периодов.

На фоне самого большого в Европе хромакея готовятся снимать сцену крушения самолёта. А по соседству в баре за углом реквизиторы выстраивают обстановку одного из популярных питейных заведений.

Здесь на площадке первого столичного кинопарка ещё несколько месяцев назад был пустырь, а теперь друг с другом соседствуют страны, города и эпохи. Даже одна из злачных улочек современного Петербурга затесалась. Причём, сходство невероятное. Все один в один вплоть до мелочей

Павильоны строят для конкретных проектов, однако после того, как закончатся съемки, эти декорации ещё послужат. За репетицией одной из сцен исторического фильма Игорь Угольников наблюдает в качестве режиссёра. Строящийся кинопарк "Москино" выбрал для натурных съёмок под открытым небом.

"Здесь работают сразу на нескольких площадках несколько съёмочных групп. Каждая занимается своим делом. Не все еще локации готовы, в каких-то локациях съемки уже идут - как снаружи, так и внутри", - пояснил Игорь Угольников.

Проверить, как ведётся строительство съёмочных павильонов, сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин. О планах развития площадки он рассказал и тем, кто уже начал здесь работать, и тем, кому это ещё только предстоит.

"В Москве сейчас разворачивается огромная работа по созданию кинокластера мирового уровня, строятся две студийные площадки, это на студии Горького, и на ВНИИМЕТМАШе, это мощность где-то около 300 тысяч квадратных метров, и здесь в Троицкой административном округе Москвы создаётся, по сути дела, свой киномир, кинопарк "Москино", - рассказал Собянин.

Появление кинокластера подобного масштаба позволит расширить возможности отечественного кинопроизводства в пять раз. А в свободное от съемок время площадка будет открыта для всех поклонников кино и станет одним из уникальнейших мест притяжения столицы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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