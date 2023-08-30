ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На юге Москвы заканчивается строительство детско-взрослой поликлиники

15:10
  • среда
  • 30 августа 2023

Еще два года назад здесь стояли гаражи

На юге столицы, на 6-й Радиальной улице, заканчивается строительство детско-взрослой поликлиники, передает "ТВ Центр".

Еще два года назад здесь стояли гаражи. Теперь возвышается современное шестиэтажное здание площадью 12 тысяч квадратных метров.

Отделочные работы завершены, оборудование смонтировано, сейчас завершают пуско-наладочные работы и благоустраивают территорию. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 13 тысяч жителей Бирюлева Восточного. Первые пациенты оценят новое учреждение уже в ноябре.

"Данная поликлиника обладает новейшим оборудованием, выполненным согласно новому стандарту из новейших материалов, в лучшем качестве", - отметил Тагир Валитов, первый заместитель гендиректора компании-подрядчика. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство детско-взрослой поликлиники
Строительство детско-взрослой поликлиники
Строительство детско-взрослой поликлиники
Строительство детско-взрослой поликлиники
Строительство детско-взрослой поликлиники
Строительство детско-взрослой поликлиники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.