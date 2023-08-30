На юге Москвы заканчивается строительство детско-взрослой поликлиники

Еще два года назад здесь стояли гаражи

На юге столицы, на 6-й Радиальной улице, заканчивается строительство детско-взрослой поликлиники, передает "ТВ Центр".

Еще два года назад здесь стояли гаражи. Теперь возвышается современное шестиэтажное здание площадью 12 тысяч квадратных метров.

Отделочные работы завершены, оборудование смонтировано, сейчас завершают пуско-наладочные работы и благоустраивают территорию. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 13 тысяч жителей Бирюлева Восточного. Первые пациенты оценят новое учреждение уже в ноябре.

"Данная поликлиника обладает новейшим оборудованием, выполненным согласно новому стандарту из новейших материалов, в лучшем качестве", - отметил Тагир Валитов, первый заместитель гендиректора компании-подрядчика.

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