На юге Москвы заканчивается строительство детско-взрослой поликлиники

Еще два года назад здесь стояли гаражи
На юге столицы, на 6-й Радиальной улице, заканчивается строительство детско-взрослой поликлиники, передает "ТВ Центр".
Еще два года назад здесь стояли гаражи. Теперь возвышается современное шестиэтажное здание площадью 12 тысяч квадратных метров.
Отделочные работы завершены, оборудование смонтировано, сейчас завершают пуско-наладочные работы и благоустраивают территорию. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 13 тысяч жителей Бирюлева Восточного. Первые пациенты оценят новое учреждение уже в ноябре.
"Данная поликлиника обладает новейшим оборудованием, выполненным согласно новому стандарту из новейших материалов, в лучшем качестве", - отметил Тагир Валитов, первый заместитель гендиректора компании-подрядчика.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"