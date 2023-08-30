ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье инспекторы ДПС помогли паре вовремя добраться до роддома

15:13
  • среда
  • 30 августа 2023

По дороге супругов ждал неприятный сюрприз - глухая пробка

Для этой супружеской пары перинатальный центр и все мероприятия с ним связанные - дело хорошо знакомое. Как-никак - пятый ребенок. Но далеко не каждую семью на пороге роддома встречают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства появления младенца на свет оказались близки к экстремальным и сблизили совершенно незнакомых до этого людей.

Инспекторы ДПС по Дмитровскому городскому округу Евгений Смирнов и Алексей Тихомиров выполняли свою обычную работу - патрулирование дорог. На одной из улиц к ним обратился взволнованный водитель легкового автомобиля с просьбой помочь доставить в больницу жену, у которой начались роды. В перинатальный центр мужчина вез супругу самостоятельно и опасался, что не успеет доехать. На пути образовался серьезный затор.

"Оценив обстановку, мы приняли решение сопроводить данное транспортное средство до роддома", - рассказал Тихомиров.

Не каждый новорожденный может похвастаться появлением на свет с таким эскортом! Два мотополицейских, проблесковые маячки и звуковые сигналы. Быстро и с музыкой.

"Девушка была передана медикам. а мы продолжили несение службы. После узнали, что у супружеской пары родился мальчик. Мы не остались равнодушными к этому событию и поздравили молодых родителей с этим важным для их семьи событием", - продолжил Тихомиров.

Приехали не с пустыми руками. Родителям вручили автолюльку. Другим детям пары полицейские привезли сладости, а также светоотражающие жилеты и браслеты. Экстремальная доставка в роддом и теперь уже почти семейное знакомство с сотрудниками ГИБДД - не повод в дальнейшем отступать от правил дорожного движения и безопасности. 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полицейские с молодой семьей
Полицейские с молодой семьей
Полицейские
Полицейские
Полицейские
Полицейские
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.