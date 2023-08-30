На Егорьевском шоссе в ДТП погиб мотоциклист

Момент аварии записал регистратор проезжающей рядом машины

Смертельное ДТП в Раменском районе Подмосковья - на Егорьевском шоссе мотоциклист проигнорировал красный сигнал светофора и оказался под колесами мусоровоза, передает "ТВ Центр".

Момент ДТП записал регистратор проезжающей рядом машины. На кадрах видно, что водитель "Камаза" пытается объехать мотоцикл, но фура теряет управление, сбивает отбойник и попадает в кювет. Потом грузовик загорается.

Байкер скончался на месте.

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