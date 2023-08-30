Она продлится до конца недели

Новинки и бестселлеры! В Москве открылась международная книжная ярмарка. В этом году для детской литературы впервые выделили отдельную и весьма внушительную площадку. Лучшие авторы, красивые иллюстрации, добротные издания. Оказывается, привить любовь к чтению можно в любом возрасте, главное - начать с правильной книги.

От легких фантазийных рассказов до профессиональной научной литературы, от крошечных сувенирных изданий до увесистых фолиантов. В этом году Московская международная книжная ярмарка собрала в Экспоцентре более 300 участников. Хотя желающих было намного больше. Но главное событие, которого ждали несколько лет, открытие самостоятельной детской ярмарки.

"Авторы, которые работают для детей - это самые юные и самые прекрасные души. Потому что они должны услышать, что хочет ребенок. Мы всегда ругаемся: дети ничего не хотят читать. Это не так. Дети хотят читать, если им интересно. И тогда они вырывают книги друг у друга", - рассказал спецпредставитель президента по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой.

Растет не только число участников - ширится география представленных авторов. Один из самых ярких павильонов занимает китайская литература. Здесь традиционно интерес посетителей привлекают книги о многовековой восточной культуре, а также молодые авторы.

"Мы видим романы китайского автора Мосян Тунсю. Все это по большей степени фантазийные романы, которые в большей степени интересны молодой аудитории, молодая аудитория по-прежнему читает, это самая активная аудитория", - отметила куратор художественной площадки Мария Бабий.

Но самый большой павильон у постоянного участника Московской книжной ярмарки - республики Беларусь. Её издатели наглядно доказывают: развитие современных технологий вовсе не означает, что бумажные издания уходят в прошлое.

"Современные дети и книги - это очень трудносоприкасаемые понятия. Но используя эти технологии, мы приобщаем детей. Ведь каждый ребенок имеет современные смартфоны, благодаря этим конструкциям дети смогут совершить путешествия и им интересно читать книгу", - сказал директор республиканского унитарного предприятия "Адукация и образование" Валентин Новогродский.

Познакомиться с новинками художественной литературы, посетить творческие мастер-классы любимых авторов, а еще узнать последние тенденции в области книгоиздания. Оказалось, в этом году наибольшим спросом у россиян пользовалась так называемая нон-фикшн литература. Второе место вполне ожидаемо заняли классики. Подобрать книгу по своим интересам успеет каждый желающий: ярмарка продлится до конца недели.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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