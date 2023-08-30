В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"

Он обучал экстремистов стрельбе

В Херсонской области задержан член организации "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в России – прим. ред.).

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ России. Им оказался 42-летний гражданин Украины, добровольно вступивший в "Правый сектор" в 2014 году. Мужчина обучал сторонников организации стрельбе для дальнейшего участия в боевых действиях против России.

Возбуждено уголовное дело "Участие в деятельности экстремистской организации". В настоящее время мужчина арестован, ему грозил до шести лет лишения свободы.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причастных лиц, продолжаются.

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