На Большой Пироговской открылась выставка к 175-летию императрицы Марии Федоровны

Все, чем жила эта неординарная женщина, осталось в фотографиях, письмах и рисунках дорогих ей людей

Такого ажиотажа здесь давно не было. Гостей с каждой минутой - все больше. Многие глазам не верят. Настолько уникальны фотографии и документы, связанные с императрицей Марией Федоровной. Это - юность датской принцессы. И ее легкий почерк - в письме к любимому, цесаревичу Николаю Александровичу.

А это уже - зрелый возраст. У Марии Фёдоровны - влюбленный в нее муж-император и шестеро детей. Они были очень близки. Эти детские письма еще никто не видел. Княжна Ольга Александровна рисует море слез, скучая по маме. Ее братья - тоже сентиментальны.

Первая мировая. И очень теплые открытки от полуграмотных солдат, благодарящих императрицу за помощь.

Здесь можно сделать целый ряд открытий. Да, Мария Федоровна была красивой женщиной, любившей наряды и балЫ. Но она еще и великолепно рисовала, фотографировала, рыбачила, ездила верхом и управляла экипажем.

"Вообще, она была человеком в технике продвинутым. Я могу сказать, что первый автомобиль появился у нее, а отнюдь не у Николая Второго. Это действительно очень яркая фигура. Вполне знаковая и, как бы сейчас сказали, влиятельная", - отметил Сергей Девятов, доктор исторических наук, профессор МГУ.

Двадцатый век принес ей немало испытаний. Потеряв не только почти всех близких, но и Российскую Империю, она до конца жизни надеялась на чудо.

"Она до последнего не верила в то, что ее сын Николай был убит вместе с семьей. И в его дни рождения в своем дневнике она писала, что сегодня день рождения Ники. И думала о том, где же он сейчас. Как он сейчас", - рассказала Анастасия Тараторина, ведущий специалист Государственного архива России.

Выставку не зря назвали "О главном в моей жизни". Порой маленькая строка из личного дневника может стать важной частью истории большой страны.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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