Путин обсудил с Шуваловым направления деятельности ВЭБ.РФ

Принято решение о создании фондов акционерного капитала

Основные направления деятельности ВЭБ.РФ обсудил сегодня Владимир Путин с Игорем Шуваловым. Глава госкорпорации развития доложил о применении новых инструментов, передает "ТВ Центр".

Так, принято решение о создании фондов акционерного капитала. Кроме того, финансовая организация теперь имеет право формировать портфель и отвечать за результат по нему в целом, а не по отдельным сделкам. Это позволит инвестировать в высокотехнологичные холдинги. В том числе сейчас рассматривают проект создания крупной компании в области кибербезопасности. Также в приоритете все, что касается развития городской экономики.

"Сейчас очень много интересных проектов в области образования. Направление, которое называется EdTech: это высокие или новые технологии в образовании, очень перспективное направление. Поскольку чему нужно обучать? Мы должны все время быть во взаимодействии с Министерствами просвещения или науки и высшего образования, и мы с ними работаем. Но современные формы обучения и другие методы доведения знаний – это как раз современные компании, которые существуют на рынке либо в форме совсем небольших компаний-стартапов, либо некоторые уже завоевали серьезные позиции. Так вот, это новое правило теперь позволит нам создавать конгломерат, помогать инвесторам приобретать как малые и средние, так и крупные компании, которые будут в состоянии чувствовать себя комфортно не только на рынке Российской Федерации, но и на других, зарубежных рынках быть серьезно представленными", - отметил Шувалов.

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