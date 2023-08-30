Заявки на то, чтобы сделать свой выбор онлайн, подали почти 900 тысяч избирателей

Более чем в 20 субъектах России сегодня стартовало тестирование дистанционного электронного голосования. Завтра к проекту присоединятся также Свердловская, Томская и Челябинская области. Об этом на заседании сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает "ТВ Центр".

Заявки на то, чтобы сделать свой выбор онлайн, подали почти 900 тысяч избирателей.

Единый день голосования пройдет в разных регионах 10 сентября. Впервые в выборах примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"В этом году мы сделали существенный шаг в организации наблюдения за ДЭГ. Расширены возможности рядового избирателя, дистанционно можно наблюдать, дистанционно заявление подавать", - отметил председатель ЦИК Элла Памфилова.

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