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В Москве простились с режиссером Глебом Панфиловым

15:04
  • среда
  • 30 августа 2023

Мастер, фильмы которого вошли в золотой фонд российского кино

В Москве сегодня простились с Глебом Панфиловым. К храму Иоанна Предтечи возле Новодевичьего монастыря пришли родные, близкие и коллеги знаменитого режиссера, народного артиста РСФСР.

Мастер, картины которого вошли в золотой фонд российского кино, с самого начала поставил перед собой высочайшую профессиональную планку. Уже дебютная работа Панфилова "В огне брода нет" получила главный приз кинофестиваля в Локарно.

Затем последовали не менее известные фильмы "Начало", "Прошу слова", "Валентина", "Мать", "Васса", "В круге первом" и многие другие. Именно Панфилов открыл советскому зрителю талант Инны Чуриковой - его музы и супруги. Он пережил ее всего на семь месяцев. 

"Небо их соединило – двух удивительно талантливых людей, неповторимых людей. И, конечно, они помогали друг другу создавать шедевры. Для Глеба не было ничего, так сказать, мелкого – как для большого художника. И в театре было точно так же. Высочайший мастер и удивительно интересный человек", - сказал Евгений Герасимов, народный артист России.

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Прощание с режиссером Глебом Панфиловым
Прощание с режиссером Глебом Панфиловым
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