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The Guardian: Байден признался в усталости от своего возраста

13:33
  • среда
  • 30 августа 2023

Американскому лидеру необходима помощь врачей

Американский лидер Джо Байден признался в усталости от своего "преклонного возраста", передает издание The Guardian со ссылкой на отрывок из еще неопубликованной книги американского журналиста Франклина Фоера "Последний политик".   

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Как отметили авторы публикации, в ходе специального интервью американскому журналисту нынешний хозяин Белого дома неоднократно жаловался о проблемах, связанных с его "преклонным возрастом".

"Его преклонные годы стали помехой, лишая его энергии для активного публичного присутствия", - цитируют книгу журналисты издания.

При этом сам автор книги подчеркнул, что, несмотря на долгую политическую карьеру Байдена, годы не щадят никого. По его словам, записи публичных выступлений последних лет указывают на "физическую и умственную отсталость" действующего президента США.  

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала рассмотреть возможность импичмента американского лидера Джо Байдена. По словам политика, поводом для такой инициативы стали обвинения в коррумпированности семьи нынешнего хозяина Белого дома.

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