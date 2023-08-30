Кремль объяснил отказ от международного расследования крушения самолета Пригожина

Участие международных структур в расследовании невозможно

Привлечение к расследованию крушения бизнес-джета предпринимателя Евгения Пригожина международных профильных структур невозможно. Такое заявление сделал в среду, 30 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля объяснил это тем, что российские следователи в качестве одной из версий рассматривают вариант умышленных действий — "намеренное злодеяние, скажем так".

Песков призвал дождаться результатов официального расследования, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле указывали, что вокруг трагической гибели пассажиров самолета в Тверской области, в том числе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Песков подчеркнул, что, "конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла", однако слухи о якобы причастности российских властей к авиакатастрофе — "все это ложь абсолютная".

В Госдепартаменте при этом заявляли, что Соединенные Штаты продолжают выяснять обстоятельства крушения самолета Пригожина, но от озвучивания своих версий случившегося пока воздержались.

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