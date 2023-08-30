Путину доложили об атаке дронов по территории России

Спецоперация будет продолжена

Информация о всех атаках украинских беспилотников по территории России оперативно предоставляется президенту Владимиру Путину.

Об этом в среду, 30 августа, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на аэропорт Пскова.

"Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, и, конечно, что касается таких массированных атак", - сообщил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Что касается понимания, откуда прилетели дроны и какой был у них маршрут, то военные эксперты в настоящее время работают над этим вопросом. Ранее украинские власти заявили, что согласовывают нанесение ударов по территории России со своими западными союзниками.

Песков добавил, что террористическая активность киевского режима не прекращается. Спецоперация будет продолжаться, чтобы искоренить атаки на гражданские объекты.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в аэропорту была отражена атака БПЛА. Пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются.

В связи с атакой было принято решение отменить всех рейсы 30 августа до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочных полос.

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