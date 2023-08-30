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Песков оценил попытки Запада дать гарантии безопасности Украине

13:54
  • среда
  • 30 августа 2023

Без участия России это неэффективно

Любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей. Об этом заявил в среду, 30 августа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Чиновник напомнил, что уже "подписан целый ряд соглашений", однако " этом контексте мы ни разу не слышали о каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые высказывались нашей страной о безопасности". Также непонятно, о каком формате гарантий идет речь.

Песков подчеркнул, что "понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности — они не могут быть жизнеспособными", сообщает ТАСС.

Американские СМИ ранее писали, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года, поскольку подготовка соответствующих планов займет несколько месяцев. Кроме того, у западных союзников Киева нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства.

Также источники предупреждали, что Соединенные Штаты испытывают трудности при выработке гарантий безопасности Украине в связи с собственной политической повесткой. Белый дом ищет пути закрепить обещания поддержки и обязать следующего президента международными соглашениями по Украине, хотя юридически таких возможностей у администрации Джо Байдена нет.

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