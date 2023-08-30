В Геленджике тушат крупный природный пожар. Главное

Огонь распространяется очень быстро

Это уже второй самолет Бе-200, который тушит лесной пожар в Геленджике. Авиация начала работать рано утром. Всего задействовано 80 единиц техники. На земле с огнем борются 440 пожарных и добровольцев. Всю ночь они старались не подпустить пламя к жилым домам и расположенному неподалёку сафари-парку с редкими животными. С этой задачей справились. Однако в горной местности подойти к очагам крайне непросто. Кроме того, из-за сильного ветра за несколько часов площадь возгорания с 5 гектаров перевалила за сотню.

"По последним данным Рослесхоза площадь пожара составляет 118 Га. В ликвидации задействовано более 400 человек и 69 единиц техники. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом местности и порывами ветра до 30 м/с", - сообщил Олег Валынкин, начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В МЧС отметили – жилым домам, социальным объектам и курортной зоне ничего не угрожает. Пострадавших тоже нет. Стихия бушует на горном хребте. Но на Черноморском побережье сохраняется наивысший - пятый - уровень пожароопасности. А в горах в окрестностях Геленджика такая картина - сгоревшие бревна, повсюду пепел, а густой дым расстилается на сотни метров.

Тушить огонь с воздуха пытались еще ночью. Вертолеты сделали несколько заходов. Но порывистый ветер не позволял нормально подобраться к очагам возгорания.

"Вертолет МЧС России совершил 27 сбросов. Более 130 тонн воды. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Порывы в горах достигают 25-30 м/с", - рассказал Андрей Потахов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные и добровольцы проливают тлеющие деревья. По предварительным данным, виновником столь масштабного пожара может оказаться один человек. В полиции рассказали о местном жителе, который обжигал оплетку проводов, чтобы получить цветные металлы. Он развел костер, от которого сначала загорелась трава, а затем и лес. Подозреваемый сейчас задержан и даёт показания.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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