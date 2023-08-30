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AFP: путчисты поместили президента Габона под домашний арест

14:22
  • среда
  • 30 августа 2023

Еще семь чиновников арестованы

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба помещен под домашний арест, передает информагентство AFP со ссылкой на официальное заявление военной хунты, захватившей власти в африканской стране.

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Напомним, что минувшей ночью представители военной элиты Габона устроили государственный переворот в стране. По данным международных информагентств, зачинщики военного мятежа уже успели распустить все институты власти, а также отменить результаты недавно прошедших выборов президента.

"Президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей", - приводит ТАСС отрывок из официального заявления военных.

При этом в агентстве подчеркнули, что зачинщики переворота арестовали семь высокопоставленных чиновников из правительства Габона. Уточняется, что задержанные обвиняются по подозрению в хищении государственного имущества.

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