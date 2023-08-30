AFP: путчисты поместили президента Габона под домашний арест

Еще семь чиновников арестованы

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба помещен под домашний арест, передает информагентство AFP со ссылкой на официальное заявление военной хунты, захватившей власти в африканской стране.

Напомним, что минувшей ночью представители военной элиты Габона устроили государственный переворот в стране. По данным международных информагентств, зачинщики военного мятежа уже успели распустить все институты власти, а также отменить результаты недавно прошедших выборов президента.

"Президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей", - приводит ТАСС отрывок из официального заявления военных.

При этом в агентстве подчеркнули, что зачинщики переворота арестовали семь высокопоставленных чиновников из правительства Габона. Уточняется, что задержанные обвиняются по подозрению в хищении государственного имущества.

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