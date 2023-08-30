Российские военные нанесли удар по пунктам управления и разведки ВСУ

Цели были достигнуты

Минобороны России сообщило об ударе по пунктам управления и разведки противника.

Групповой удар был нанесен ночью 30 августа высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, заявил официальный представитель военного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в ежедневной сводке Минобороны.

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