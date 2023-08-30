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ТАСС: Турция сменит посла в России

14:38
  • среда
  • 30 августа 2023

У действующего представителя Анкары Мехмета Самсара истекает срок службы

Власти Турции планируют в скором времени назначить нового посла в России. Об этом в среду, 30 августа, рассказал информированный дипломатический источник.

По словам собеседника ТАСС, у действующего дипломатического представителя Анкары в Москве Мехмета Самсара истекает срок службы — он завершает свою миссию в России.

При этом ни конкретная дата отъезда Самсара из России, ни кандидаты на пост турецкого посла в Москве пока неизвестны.

Ранее в администрации турецкого президента опровергли слухи об охлаждении в отношениях с Россией после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского.

По утверждению главного советника президента Турции Акифа Чагатая Кылыча, Анкаре удалось заручиться доверием всех сторон российско-украинского конфликта еще в самом начале боевых действий.

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