Экономический потенциал ЕС будет уничтожен

Промышленный кризис в Европе способствует стабилизации цен на природный газ в преддверии отопительного периода, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на комментарии аналитиков.

Как отметили авторы публикации, снижение производственной активности на европейском континенте является "лучшим антидотом" от дефицита природного газа. Уточняется, что в некоторых странах ЕС промышленный кризис наблюдается уже на протяжении 14 месяцев.

При этом аналитики агентства подчеркнули, что именно производственный кризис способствует преодолению последствий прошлогоднего дефицита энергоносителей в Европе. Однако такая тенденции может привести к значительному снижению экономического потенциала отдельных стран Европейского союза, заключили в агентстве.

Ранее министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявил, что Прага все еще не может отказаться от поставок энергоносителей из России. По словам высокопоставленного чиновника, переход к альтернативным источникам сырья в ближайшее время невозможен.

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