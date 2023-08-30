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Bloomberg: промышленный кризис может спасти Европу от дефицита газа

14:46
  • среда
  • 30 августа 2023

Экономический потенциал ЕС будет уничтожен

Промышленный кризис в Европе способствует стабилизации цен на природный газ в преддверии отопительного периода, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на комментарии аналитиков.

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Как отметили авторы публикации, снижение производственной активности на европейском континенте является "лучшим антидотом" от дефицита природного газа. Уточняется, что в некоторых странах ЕС промышленный кризис наблюдается уже на протяжении 14 месяцев.  

При этом аналитики агентства подчеркнули, что именно производственный кризис способствует преодолению последствий прошлогоднего дефицита энергоносителей в Европе. Однако такая тенденции может привести к значительному снижению экономического потенциала отдельных стран Европейского союза, заключили в агентстве.

Ранее министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявил, что Прага все еще не может отказаться от поставок энергоносителей из России. По словам высокопоставленного чиновника, переход к альтернативным источникам сырья в ближайшее время невозможен.   

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