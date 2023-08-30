В Орловской области обезвредили еще один беспилотник

Пострадавших нет

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили еще один беспилотник в Орловской области.

БПЛА упал на территории Корсаковского района. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа на территории Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

За минувшие сутки Украина предприняла несколько попыток атаковать территорию России дронами. Так, помимо Орловской области, беспилотники были сбиты над Калужской, Брянской, Рязанской, Псковской и Московской областями. Пострадавших нет.

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