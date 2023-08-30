В Орловской области обезвредили еще один беспилотник

Пострадавших нет
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили еще один беспилотник в Орловской области.
БПЛА упал на территории Корсаковского района. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия", - написал он в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа на территории Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника. Информации о пострадавших и повреждениях нет.
За минувшие сутки Украина предприняла несколько попыток атаковать территорию России дронами. Так, помимо Орловской области, беспилотники были сбиты над Калужской, Брянской, Рязанской, Псковской и Московской областями. Пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"