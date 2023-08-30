ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД рассказал о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США

14:59
  • среда
  • 30 августа 2023

Он обвиняется в шпионаже

Следственное управление Федеральной службы безопасности России проводит необходимые мероприятия в отношении экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Об этом в среду, 30 августа, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
ФСБ задержала экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке

Как отметила чиновница, в соответствии с законодательством нашей страны должны быть опрошены все установленные и причастные к делу лица, сообщает РИА Новости.

Шонов был арестован решением Лефортовского суда Москвы до 23 ноября. Он признал свою вину в сборе данных о ходе специальной военной операции и мобилизации в России по запросу американских дипломатов.

В американском посольстве в Москве заявляли, что пока не получали от российских властей повесток на допрос по делу экс-сотрудника генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова, а о том, что американских дипломатов могут допросить по данному делу, узнали из средств массовой информации.

При этом Госдепартамент США призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросах дипломатических сотрудников, представляющих другие государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.