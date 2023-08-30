МИД рассказал о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США

Он обвиняется в шпионаже

Следственное управление Федеральной службы безопасности России проводит необходимые мероприятия в отношении экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Об этом в среду, 30 августа, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила чиновница, в соответствии с законодательством нашей страны должны быть опрошены все установленные и причастные к делу лица, сообщает РИА Новости.

Шонов был арестован решением Лефортовского суда Москвы до 23 ноября. Он признал свою вину в сборе данных о ходе специальной военной операции и мобилизации в России по запросу американских дипломатов.

В американском посольстве в Москве заявляли, что пока не получали от российских властей повесток на допрос по делу экс-сотрудника генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова, а о том, что американских дипломатов могут допросить по данному делу, узнали из средств массовой информации.

При этом Госдепартамент США призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию при допросах дипломатических сотрудников, представляющих другие государства.

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