Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Министр обороны дал ряд поручений

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Тульской области. Об этом в среду, 30 августа, рассказали в военном ведомстве.

Глава Минобороны проинспектировал производственные цеха предприятия, которое входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и осуществляет выпуск современных радиолокационных систем. Шойгу поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции.

Также Шойгу поручил руководству АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу предприятия в Тульской области, сообщает ТАСС.

В начале августа Шойгу обсуждал выполнение гособоронзаказа с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. С этой целью главы Минобороны и Минпромторга провели совещание в штабе объединенной группировки российских войск.

Мантуров до этого отмечал, что предприятиям ОПК необходимо "оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены".

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