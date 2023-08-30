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Захарова: одной из тем встречи Лаврова и Фидана станет зерновая сделка

15:20
  • среда
  • 30 августа 2023

Москва готова к обсуждению вопроса о перспективах черноморской инициативы

Одной из ключевых тем встречи глав внешнеполитических ведомств России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана станет ситуация вокруг черноморской инициативы. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Напомним, что накануне в МИД России сообщили о возобновлении переговоров Москвы и Анкары на уровне министров иностранных дел. По данным российских дипломатов, глава турецкого внешнеполитического ведомства посетит столицу России с рабочим визитом 31 августа.

"Одной из тем станет прекращенная 17 июля зерновая сделка по вывозу украинского продовольствия", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналиста о том, какие именно темы будут обсуждаться в ходе предстоящих переговоров России и Турции.

Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства также добавила, что в ходе встречи главы МИД России и Турции обсудят перспективы действующего меморандума по нормализации экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, передает информагентство РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москвы готова вернуться к осуществлению черноморской инициативы. По словам российского лидера, это возможно лишь при одном условии: страны Запада должны выполнить все требования в рамках зерновой сделки.

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