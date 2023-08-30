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Системы РЭБ обезвредили украинский беспилотник под Воронежем

15:17
  • среда
  • 30 августа 2023

Пострадавших нет

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили ПВО России в Воронежской области. Дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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По данным Гусева, БПЛА был обнаружен сегодня днем в 22 километрах на запад от Воронежа. Системы РЭБ беспилотник обезвредили. Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Брянской области пресечена очередная атака украинских террористов. Силы ПВО сбили седьмой за сутки беспилотный летательный аппарат. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

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