Они неверно оценили обстановку перед контрнаступлением ВСУ

Военное командование Североатлантического альянса допустило ошибку в оценке ситуации перед контрнаступлением ВСУ, что привело к многочисленным потерям на фронте. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

Джонсон подчеркнул, что контрнаступление заранее было обречено на провал, поскольку "нельзя атаковать укрепленные позиции, не имея преимущества в воздухе или хотя бы паритета", а у ВСУ не было ни того, ни другого.

Ранее бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что провал анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ, вероятно, приведет к возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом. По мнению Болтона, после уничтожения последних механизированных бригад украинской армии в зоне СВО российский лидер Владимир Путин может "лично инициировать" мирные соглашения с Украиной.

При этом Ларри Джонсон предрекал президенту Украины Владимиру Зеленскому незавидную судьбу. Аналитик предполагал, что политика, скорее всего, "уберут" в результате переворота.

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