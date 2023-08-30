Военный переворот в Габоне. Главное

В стране приостановлено вещание двух французских телеканалов

Очередной государственный переворот в Африке. На этот раз в бывшей французской колонии - Габоне. Военные сместили президента Али Бонго Ондимба. Арестован также ряд высокопоставленных чиновников по подозрению в государственной измене.

Обстановка в столице Габона - городе Либревиле - праздничная. Правящий режим в стране пал. Военных жители приветствуют песнями и танцами. Лидера переворота - генерала Брайса Клотэйру Олигуи-Нгуему - встречают радостными криками.

Выстрелы, звучавшие в Либревиле ещё утром, прекратились. Власть полностью под контролем мятежников. В эфире местных телеканалов только одна новость - зацикленное видеообращение людей в форме.

"Мы решили защитить мир и положить конец нынешнему режиму. С этой целью всеобщие выборы 26 августа 2023 года, а также их предварительные итоги аннулированы. Границы закрыты до особого распоряжения. Все институты власти республики распущены", - заявил полковник Ульрих Манфумби.

Новость народ встречает ликованием и гуляниями. Почти 60 лет республикой правил один клан - семейство Ондимба. Экс-лидер сидел на посту 42 года и за время правления завёл себе свыше 70 банковских счетов, около 40 квартир по всему свету и 11 люксовых спорткаров. Его сын Али Бонго Ондимба заступил на должность в 2009-м и приумножил капиталы семьи. Клан полностью контролировал добычу природных ресурсов в Габоне, за счёт чего и богател.

"Габон - маленькая страна. Её называют иногда африканским Кувейтом или африканским ОАЭ. Поскольку это один из ведущих нефтепроизводительных центров в этом регионе. Богатая страна. Очень состоятельная. Несмотря на богатство, значительная часть населения пребывает за чертой бедности, а учитывая, что население Габона очень молодо, то четверть населения безработны. В основном, это молодёжь", - пояснил Николай Щербаков, ведущий научный сотрудник института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ.

Последний раз на публике избранного на третий срок президента видели в день выборов - 26 августа. Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, впрочем, ему сохранят все гражданские права. Сам действующий лидер пока помещён под домашний арест в собственной резиденции.

В российской дипмисии Габона усилены меры безопасности. Обстановка спокойная, впрочем, МИД предостерегает россиян пока воздержаться от посещения африканской республики

За ситуацией в бывшей колонии внимательно следят и во Франции. Париж пока не спешит с заявлениями, избрав тактику выжидания. Отдуваться с комментариями, как всегда, пришлось главному европейскому дипломату европейского континента.

"Новости приводят в замешательство. Я узнал обо всём сегодня утром. Если же подтвердится, что речь идёт об очередном военном перевороте, это лишь увеличит нестабильность в регионе. Больше я вам ничего не могу сказать, потому что не владею информацией", - заявил Жозеп Боррель.

В Габоне приостановлено вещание двух французских телеканалов. О временной приостановке операций в стране объявила крупная горнодобывающая компания Пятой республики.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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