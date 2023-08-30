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В Москве простились с Глебом Панфиловым: как это было

18:16
  • среда
  • 30 августа 2023

К храму Иоанна Предтечи возле Новодевичьего монастыря пришли родные, близкие и коллеги знаменитого режиссера

Поклонники долго гадали, где пройдет прощание с любимым режиссёром. В Доме кинематографистов или в театре? Всё-таки Глеб Панфилов - обладатель наград всех лучших кинофестивалей мира, его фильмы и спектакли всенародно любимы. Но по решению членов семьи церемонию перенесли на Новодевичье кладбище. Никакого официоза - только отпевание в храме, тихая благодарность мастеру - за мудрость и талант. И слёзы утраты. Невосполнимой.
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"Для Глеба не было ничего мелкого, как для большого художника. Высочайший мастер и удивительно интересный человек!" – отметил Евгений Герасимов, народный артист РФ, депутат Московской городской думы.

За свою долгую жизнь Глеб Панфилов снял не так много фильмов. Но уже самой первой, дипломной картины "В огне брода нет" хватило бы, чтобы он навсегда был вписан в историю кино. Потом было "Начало" и целый ряд других выдающихся работ.

"И "Васса Железнова", и "Мать", и всё, что он делал по Солженицыну, - это всё показывает, что у него была русская боль внутри. Он думал о том, как её уберечь и как её улучшить - эту жизнь", - говорит общественный деятель Наталья Солженицына.

Он умел удивительно лаконично формулировать самое главное, самое пронзительное - в каждом кадре и в каждой фразе. Причем, в личном общении был не забронзовевшим мэтром, а очень мягким и добрым мудрецом.

Он сделал правильный выбор, посвятив свою жизнь кино. Судьба свела его с музой Инной Чуриковой. Он восхищался ею каждый день из 50 лет. Именно столько они были рядом. Он - мастер, она - его вдохновение.

Инна Чурикова ушла из жизни в январе. Во время прощания с ней в Храме Христа Спасителя Глеб Панфилов был безутешен. А потом заболел. Буквально не мог без любимой дышать. Два инсульта подряд. Как ни старались лучшие врачи, его сердце биться так и не смогло.

Как были одним целым в жизни, так остались и после неё. Глеб Панфилов упокоен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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