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Из-за пожара в Геленджике возбудили уголовное дело

15:56
  • среда
  • 30 августа 2023

Задержан предполагаемый виновник

По факту крупного лесного пожара в районе Геленджика возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 30 августа, рассказали в прокуратуре Краснодарского края.
В Геленджике тушат крупный природный пожар. Главное

Дело расследуют по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса России (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Главным фигурантом является местный житель, из-за которого, по данным следствия, возник и распространился огонь, сообщает ТАСС.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заверил, что природный пожар в Геленджике не затрагивает туристическую территорию. Представитель российской туротрасли отметил, что запросов от туристов в связи с пожаром не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений.

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