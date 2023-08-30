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Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения по безопасности с Францией

15:48
  • среда
  • 30 августа 2023

Новые власти отказались от сотрудничества с Парижем

Военный совет в Нигере объявил об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности, передает новостной телеканал Al-Arabiya со ссылкой на официальное заявление новых властей африканской республики.   

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Макрон поддержал идею о военной интервенции в Нигер

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил о необходимости военного урегулирования ситуации в Нигере. По словам французского лидера, Париж поддерживает инициативу Экономического сообщества стран Западной Африки о незамедлительном развертывании войск международной организации для восстановления конституционного строя в африканской стране.

"Национального совета по защите отечества объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности", - приводит информагентство РИА Новости отрывок заявления.

Ранее комиссар ЭКОВАС по политическим делам Абдель-Фатау Мусах заявил, что организация не планирует запрашивать разрешение у СБ ООН на развертывание войск в Нигере. По словам официального представителя африканского объединения, вне зависимости от мнения других геополитических игроков решение об интервенции в Нигер будет принято в ближайшее время. 

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