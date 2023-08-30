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Российский Су-24 уничтожил катер ВСУ в Черном море

15:44
  • среда
  • 30 августа 2023

Катер с десантом засекли в районе острова Змеиный

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с десантом.  Быстроходное судно было обнаружено и ликвидировано 30 августа в акватории Черного моря восточнее острова Змеиный, сообщили в Минобороны России.

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Это уже пятый подобный инцидент за сутки. Минувшей ночью катера противника были обнаружены средствами российской разведки, затем за ними стал наблюдать дрон ВС России. Когда разведчики убедились, что наблюдают украинский десант, то навели на него самолет

Фронтовой бомбардировщик Су-24 нанес удар неуправляемыми авиабомбами. В результате уничтожено четыре быстроходных военных катера ВСУ с 50 десантниками из украинских Сил спецопераций.

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