Сотни родственников пропавших без вести военных ВСУ собрались в центре Киева

Они жалуются на бездействие властей в вопросах розыска и возвращения солдат

Родственники и близкие пропавших без вести военных Вооруженных сил Украины вышли на акцию протеста в центре Киева. Демонстранты прошли от Европейской площади к офису украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщило украинское издание "Эспресо", протестующие жалуются на бездействие в вопросах розыска и возвращения пропавших без вести и пленных.Кроме того, они обвинили в бездействии организацию Красного Креста.

В вопросе обмена пленными Украина оказалась недоговороспособна, заявил ранее и.о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, переговоры по обмену пленными с представителями киевского режима проходят трудно и в непростых условиях.

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