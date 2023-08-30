Эксперт: Четкая отработка существующих вызовов позволяет провести выборы в Москве спокойно

Эксперт отметил слаженную работу служб и оперативную работу информационных блоков

Грамотная отработка существующих вызовов позволяет провести выборы в Москве спокойно. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин в ходе круглого стола "Единый день голосования – 2023: обзор кампаний и прогноз результатов".

"Безусловно, действующие руководители имеют очень хорошие уровни поддержки. И изначально мы прогнозировали, что кампании пройдут по референдумному сценарию. Тем не менее один из факторов последних нескольких месяцев – прилеты беспилотников. Было опасение, что эти прилеты могут каким-то образом испортить социальное самочувствие. Сегодня по факту можно зафиксировать, что этого не произошло. Во-первых, быстрая, адекватная реакция руководителей, Сергея Собянина и Андрея Воробьева", – сказал Константин Костин.

Специалист также отметил слаженную работу служб и оперативную работу информационных блоков. "Поскольку если бы информации было мало, если было бы у людей ощущение, что что-то скрывается, то это могло бы вызывать какое-то беспокойство. Но тем не менее можем констатировать, что влияние прилетов на социальное самочувствие в городе Москве и Московской области минимально, соответственно, будет минимально на результаты голосования", – сказал Костин.

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