Контрнаступление на этом закончится

Украинская армия при нынешних темпах контрнаступления очень скоро лишится всего личного состава. На этом попытки ВСУ атаковать российские позиции закончатся, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

По словам Никсона, уже всем очевидно, что в нынешней ситуации у ВСУ недостаточного солдат для наступления. Более того, украинской армии и обороняться будет сложно, заявил журналист на своем YouTube-канале.

Никсон подчеркнул, что поддержка Киева со стороны коллективного Запада постепенно сходит на нет. Властям натовских государств все труднее убеждать своих граждан в необходимости помощи режиму украинского президента Владимира Зеленского.

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