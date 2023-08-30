ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Очередной "Искандер" поступил на вооружение армии Белоруссии

17:29
  • среда
  • 30 августа 2023

Первый ракетный комплекс эксплуатируется с февраля этого года

Минобороны Белоруссии сообщило о новом приобретении белорусской армии. На вооружение поступил очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Military Watch: ракетный комплекс ВС России "Искандер" представляет угрозу для НАТО
Российские "Искандеры" нанесли удары по командным пунктам ВСУ

В пресс-службе ведомства напомнили, что в феврале этого года белорусские военные приступили к полной самостоятельной эксплуатации первой партии поставленного Россией ОТРК.

Президент Белоруссии сообщил о приобретенном армией Белоруссии вооружении 19 декабря 2022 года.  Как заявил Александр Лукашенко, Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Уже в начале февраля стало известно, что вооруженные силы Белоруссии приступили к самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". А весной этого года белорусские военные в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для "Искандера", передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ОТРК "Искандер"
ОТРК "Искандер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.