Очередной "Искандер" поступил на вооружение армии Белоруссии

Первый ракетный комплекс эксплуатируется с февраля этого года

Минобороны Белоруссии сообщило о новом приобретении белорусской армии. На вооружение поступил очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

В пресс-службе ведомства напомнили, что в феврале этого года белорусские военные приступили к полной самостоятельной эксплуатации первой партии поставленного Россией ОТРК.

Президент Белоруссии сообщил о приобретенном армией Белоруссии вооружении 19 декабря 2022 года. Как заявил Александр Лукашенко, Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Уже в начале февраля стало известно, что вооруженные силы Белоруссии приступили к самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". А весной этого года белорусские военные в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для "Искандера", передает РИА Новости.

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