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В Московском зоопарке родился детеныш большой панды

17:58
  • среда
  • 30 августа 2023

Роды прошли без осложнений

Тот случай, которых, как говорят, по пальцам пересчитать - сегодня в Московском зоопарке впервые в истории России у большой панды появился на свет детёныш. Родителями стали знаменитые Жуи и Дин-Дин.

Пара приехала из Китая в Москву в 2019-м, панды - национальный символ КНР - и животных передали в честь 70-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Все это время бамбуковые медведи жили порознь. И только нынешней весной зоологи решили, что им пора наконец познакомиться поближе. Первое свидание прошло удачно. Но пополнения ждали только осенью. А вот спустя всего три месяца произошло уникальное событие -  у панд, которые редко и неохотно дают потомство в неволе, появился детеныш. Роды, по словам специалистов, прошли без осложнений. Мама и крошечная панда чувствуют себя хорошо.

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В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды
В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды
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