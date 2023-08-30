ВСУ обстреляли детсад в Новой Каховке

Спасатели тушат пожар в здании

Тяжелый натовский снаряд взорвался в 15.30 30 августа возле детского сада в Новой Каховке. От осколков загорелась кровля соседнего дома, загорелись постройки во дворе детского учреждения, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо назвал обстрел гражданской инфраструктуры бесчеловечным терактом. Он уточнил, что украинский снаряд упал во дворе детского сада "Золотая рыбка", еще один снаряд попал в соседний дом на улице Пионерской. Спасатели тушат пожар в здании, поливают кровлю детсада, чтобы не допустить распространения огня, им помогают добровольцы.

Врио губернатора подчеркнул, что в здании могли быть дети. По счастливой случайности, никто не пострадал. Здание детсада повреждено, однако Сальдо пообещал восстановить его за несколько дней.

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