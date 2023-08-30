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ВСУ обстреляли детсад в Новой Каховке

18:08
  • среда
  • 30 августа 2023

Спасатели тушат пожар в здании

Тяжелый натовский снаряд взорвался в 15.30 30 августа возле детского сада в Новой Каховке. От осколков загорелась кровля соседнего дома, загорелись постройки во дворе детского учреждения, сообщил  врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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Сальдо назвал обстрел гражданской инфраструктуры бесчеловечным терактом. Он уточнил, что  украинский снаряд упал во дворе детского сада "Золотая рыбка", еще один снаряд попал в соседний дом на улице Пионерской. Спасатели тушат пожар в здании, поливают кровлю детсада, чтобы не допустить распространения огня, им помогают добровольцы.

Врио губернатора подчеркнул, что в здании могли быть дети. По счастливой случайности, никто не пострадал. Здание детсада повреждено, однако Сальдо пообещал восстановить его за несколько дней.

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