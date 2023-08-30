Очагов активного горения в лесничестве нет

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован. Очагов активного горения на территории лесничества нет, сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

Супруновский отметил, что по поручению главы МЧС России на месте сосредоточена и работает авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов Бе-200. Авиация сбросила за сутки более 400 тонн воды.

Пожар в Геленджике тушат вторые сутки. Пламя охватило площадь в 118 гектаров. Самолеты и вертолеты помогают бороться с очагами в труднодоступных участках, куда наземной группировке не добраться. К ликвидации привлечено более 500 человек и 90 единиц техники, передает ТАСС.

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