Бойцы ВСУ отступают

Если противник засел в мощных бетонных укреплениях, незаменимое средство выбить его оттуда - термобаррические снаряды, которые используют российские огнеметчики.

Снаряд "Солнцепека" создает большую зону повышенного давления. Специальная смесь внутри боеприпаса воспламеняется и сжигает все вокруг. Пока украинские подразделения предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону российских сил возле села Урожайное, стягивая туда свои резервы, наши морские пехотинцы развивают успех рядом с Угледаром.

Огонь ведётся из гранатомётов, приспособленных для стрельбы 82-миллиметровыми минами по навесной траектории. На окраинах села Никольское разбитые украинские позиции перешли под контроль российской армии. Отступившие части ВСУ пытаются контратаковать, но сил не хватает.

На запорожском направлении на рубеже Работино-Вербовое наши части отразили за сутки девять атак штурмовых групп ВСУ. По украинским тылам на этом направлении работает авиация. Скопление техники уничтожают фабами - оснащёнными модулями планирования и коррекции авиабомбами. Из радиоперехватов становится понятно, что украинские резервы истощаются, а огонь российской артиллерии не позволяет работать эвакуационным группам, что только усугубляет и так немалые потери ВСУ на этом участке.

Минувшей ночью российские силы нанесли комбинированные удары ракетами и дронами по военным объектам в Киеве, в Житомирской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, в районе населенного пункта Ровное Донецкой народной республики точным авиаударом уничтожены штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк" и центральный узел связи 24-й механизированной бригады вооружённых сил Украины.

Дмитрий Гусев, Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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