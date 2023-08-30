В Подмосковье после реконструкции запустили электроподстанцию "Пахра"

Она сможет бесперебойно обеспечивать энергией многомиллионную агломерацию

Важный объект энергетики открыт в Подмосковье - после реконструкции запущена электросетевая подстанция "Пахра" в Домодедове. Это самый масштабный проект модернизации высоковольтного комплекса в стране за последние пять лет.

Электроподстанция сможет бесперебойно обеспечивать электроэнергией многомиллионную агломерацию. Премьер отметил, что программное обеспечение для промышленной автоматизации на этой станции - полностью российская разработка. Он подчеркнул, что сейчас модернизация энергетической инфраструктуры проходит по всей стране - это имеет большое значение особенно с учетом погодных явлений.

"Европейская часть России столкнулась с экстремально высокой температурой воздуха, что существенно увеличило нагрузку на электросетевой комплекс. На особом контроле – положение дел в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. И, конечно, ещё многое предстоит восстановить в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - заявил Мишустин.

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