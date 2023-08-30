Детёныш панды родился в Московском зоопарке: первые кадры

Малыш чувствует себя хорошо

Весом с котёнка. Шерсть у него редкая, белёсая. Сам розовый, с хвостиком - это первые кадры из Московского зоопарка. Там сегодня отмечают знаменательное и очень радостное событие - впервые в российской истории на свет появился бамбуковый мишка.

"Малыш весом 150 грамм родился у молодой пары Жуи и Дин-Дин. Пол пока неизвестен. Наша Дин-Дин сразу проявила заботу и приняла малыша", - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Новоиспеченная мама - Дин-Дин, папа - Жуи - это та самая пара, за отношениями которых пристально следили зоологи. Первое свидание состоялось еще в апреле. Новость о том, что панды встречаются и даже уже успели влюбиться друг в друга, долго держалась втайне - специалисты боялись спугнуть удачу. Шансов, что Дин-Дин сумеет забеременеть сразу после первой брачной ночи, был один на миллион! А всё потому, что черно-белые мишки обзаводятся потомством крайне неохотно. То ли нет сил, то ли просто лень. В Китае им делают ЭКО, показывают даже специальные обучающие фильмы, чтобы в "день X" самец, так сказать, не растерялся.

В Москву ради этого дела приезжал даже специальный репродуктолог из Китая. Под его руководством самец Жуи и приступил к ухаживаниям. Торопить события было нельзя – Дин-Дин могла кавалеру оплеуху отвесить, а это означало бы отворот-поворот.

О том, что у неё по соседству видный холостяк, Жуи, конечно, знала. Они вместе прибыли в российскую столицу в 2019-м году. Но поселили их тогда порознь - мишки были ещё слишком молоды для серьезных отношений.

В Москве гости из Поднебесной оказались не просто так - по случаю 70-летия российско-китайских отношений. Когда-то в рамках пандодипломатии бамбуковых мишек дарили. Теперь национальное достояние Китая сдают в аренду. Жуи и Дин-Дин, к примеру, приехали к нам на 15 лет.

Рожденный в России, этот детеныш панды по паспорту - китайский гражданин. А значит вместе с родителями вернется на историческую родину. Ну, это потом. А сейчас крошечный мишка капризничает. И требует внимания мамы. Роды, говорят специалисты, прошли без осложнений, Дин-Дин и малыш чувствуют себя хорошо. Сейчас этим двоим нужно только спокойствие и уединение.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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