ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря

18:59
  • среда
  • 30 августа 2023

Это реакция на совместные учения Южной Кореи и США

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Тип и подробные характеристики ракеты сейчас анализируют военные, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря
Пхеньян показал на параде ядерный подводный беспилотник

По мнению источников южнокорейского агентства Ренхап, запуск можно объяснить реакцией Пхеньяна на совместные учения Южной Кореи и США.  Ежегодные совместные военные маневры Ulchi Freedom Shield прошли с 21 по 31 августа.

Баллистические ракеты Северная Корея в последний раз запускала 24 июля. Тогда в сторону Японского моря были запущены 2 ракеты малой дальности, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Баллистическая ракета
Баллистическая ракета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.