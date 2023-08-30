Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря

Это реакция на совместные учения Южной Кореи и США

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Тип и подробные характеристики ракеты сейчас анализируют военные, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По мнению источников южнокорейского агентства Ренхап, запуск можно объяснить реакцией Пхеньяна на совместные учения Южной Кореи и США. Ежегодные совместные военные маневры Ulchi Freedom Shield прошли с 21 по 31 августа.

Баллистические ракеты Северная Корея в последний раз запускала 24 июля. Тогда в сторону Японского моря были запущены 2 ракеты малой дальности, передает РИА Новости.

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