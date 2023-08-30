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Ураган оставил без электричества 250 тысяч жителей Флориды

19:36
  • среда
  • 30 августа 2023

В аэропортах задержано около 1 тысячи рейсов

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата из-за ураган "Идалия", который ударил по юго-востоку США. Несколько тысяч человек покинули свои дома, их разместили во временных убежищах, организованных Красным крестом.

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В аэропортах отменены около 900 рейсов. Самое большое количество отмен - в аэропорту Тампа. Многие дороги затоплены. Без электричества остаются более 245 тысяч жителей Флориды.

Ураган "Идалия" сейчас движется в сторону штата Джорджия. Скорость ветра составляет 168 км/ч. Американские метеорологи понизили категорию урагана с третьей до второй, передает "Интерфакс".

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