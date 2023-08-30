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Москвичи увидят "Голубую Луну" в ночь на 31 августа

19:59
  • среда
  • 30 августа 2023

Погода благоприятствует наблюдениям

Москвичи в ночь на 31 августа смогут наблюдать "Голубую Луну". В регионе установилась ясная погода, облака не помешают созерцанию ночного светила.

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Как сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, благодаря антициклону последняя летняя ночь ожидается малооблачной в большинстве регионов Европейской России. Луна подойдет к нашей планете ближе, чем на 362 тысячи километров.

Синоптик пояснил, что "Голубой Луной" называют второе полнолуние за один месяц - первое было 1 августа. Термин не имеет ничего общего с цветом Луны, он связан с выражением Once in a Blue Moon ("Однажды при Голубой Луне", то есть крайне редко). Рядом с Луной можно будет наблюдать Сатурн и Юпитер.

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