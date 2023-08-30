Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре в Москве

Информация о пострадавших уточняется

Двое прохожих пострадали в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре на Люблинской улице, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

По данным дептранса, инцидент произошел в районе дома номер 92к2 на Люблинской улице. Автомобиль по неизвестным причинам выехал на тротуар, совершив наезд на двух пешеходов.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется. На месте инцидента работают оперативные службы города. Дептранс предупреждает водителей, что движение в районе ДТП затруднено.

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