Погибшие имели офицерские звания

Шестеро летчиков Военно-Воздушных сил Украины погибли за сутки под Артемовском. Об этом сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

По словам Ракиты, 29 августа на артемовском направлении при выполнении боевого задания погибли пилоты из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Он подчеркнул, что все шестеро погибших имели офицерские звания, передает РИА Новости.

Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что даже поставка Западом истребителей F-16 не поможет ВСУ. Риттер уверен, что эти самолеты не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО. Экс-разведчик добавил, что отправка истребителей будет политическим шагом с нулевым военным эффектом - они не окажут никакого влияния на баланс сил на поле боя.

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