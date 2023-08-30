Росстат заметил рост реальных зарплат россиян

Они увеличились по сравнению с прошлым годом на 10,5%

Реальные зарплаты россиян увеличились, сообщил Росстат. По данным ведомства, в июне они были больше на 10,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем — маем — зарплаты выросли на 4,8%. А в годовом выражении показатель увеличился за первую половину 2023 года на 6,8%.

Как напоминает ТАСС, реальная заработная плата отражает покупательскую способность населения. Под этим термином понимается объем товаров и услуг, которые человек может купить на свою номинальную зарплату.

Росстат информирует, что средняя номинальная зарплата россиян в июне составила 76 604 рубля – за год прибавив 14,1%. За первые шесть месяцев года номинальные зарплаты выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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