Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков боевикам ВСУ

ОПГ доставляют препараты на линию фронта

Международные организованные преступные группировки поставляют наркотики боевикам ВСУ прямо на линию соприкосновения. Организованная преступность на Украине активизировалась после начала боевых действий, признал генпрокурор страны Андрей Костин.

По словам генпрокурора, активизация организованной преступности - это опыт всех стран, переживших войну или вооруженные конфликты. Костин указал на необходимость борьбы с незаконным производством и использованием наркотических средств и прекурсоров.

Чиновник подчеркнул, что существуют цепочки поставок наркотиков на линию фронта. Костин пообещал прекратить эту деятельность на уровне государства. При этом генпрокурор добавил, что это сложные вопросы, так как имеют "трансграничное измерение", передает ТАСС.

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