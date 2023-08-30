Путин и Лукашенко обсудили острые региональные вопросы

Белорусский лидер в день рождения провел несколько телефонных бесед

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в состоявшейся в среду телефонной беседе обсудили острые вопросы региональной и международной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко 30 августа отмечает день рождения, ранее в Кремле сообщили, что Путин поздравил белорусского коллегу. Также лидеры подтвердили настрой на укрепление союзничества.

По данным пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко также говорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Состоялся и телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы зарубежных государств тепло поздравили белорусского лидера с днем рождения, передает БелТА.

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