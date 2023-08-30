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В восточной части Крыма система ПВО сбила ракету

22:39
  • среда
  • 30 августа 2023

От обломков ракеты на земле загорелась трава

Система ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету в небе над Крымом. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что от обломков ракеты на земле загорелась трава, также повреждения получила линия электропередачи.

Ранее в среду беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили ПВО России в Воронежской области. Дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы.

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