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Политолог Маслов объяснил, как меняется модель развития Африки

09:17
  • четверг
  • 31 августа 2023

Идет слом пост-колониального мышления

Габон - не первая страна в Африке, где антиколониальные настроения привели к смене власти. А офис президента Франции снова критикует свою разведку за пропуск подготовки очередного переворота против президента Бонго, которого публично позиционировали как друга Макрона. Как меняется модель развития Запада и Центральной Африки? И в чем должна состоять стратегия России в отношении с африканскими государствами? Почему там такой высокий интерес к сотрудничеству с Москвой?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов. 

"Модель развития Западной и Центральной Африки меняется. Людям, которые там живут, не нравится, как управляются их страны. Не нравится, как к ним относятся Франция или США. Это слом пост-колониального мышления. Он болезненный, неприятный. Но он идет", - отметил эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео

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